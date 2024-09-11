Edirne'de Tapulu Araziye Giren Yolu Kapattı

EDİRNE'de Sinan Yıldırımtaş (43), belediyenin imar değişikliğiyle tapulu arazisine dahil olan yolu, 'özel mülktür girilmez' yazısı asıp, çektiği şerit ve traktörle ulaşıma kapattı. Yıldırımtaş, "Bana gelip şikayet edenler oluyor, yolu neden kapattığımı soruyorlar. Ben de gidip belediyeye şikayet etmelerini söylüyorum, sonuçta burası benim tapulu arazim. Buraya 'özel mülk' diye de yazı astım, bu şekilde duracak" dedi.

Yıldırım Mahallesi'nde, Edirne Belediye Başkanlığı tarafından yapılan planlamayla bazı arsalar, imar değişikliğine uğradı. Yapılan değişiklikle 8 Ağustos'ta mahallelinin kullandığı yol, Sinan Yıldırımtaş'ın tapulu arazisinin içinde kaldı. Yıldırımtaş, bunun üzerine mahallelinin 25 yıldır kullandığı yola şerit çekip, üzerine 'özel mülktür girilmez' yazısı astı ve traktör çekerek ulaşıma kapattı. Bu süreçte yolu kullanmak isteyen diğer vatandaşlarla da tartışma yaşayan Yıldırımtaş, belediyenin bölgeye başka yeni yol yapmasını istediğini belirtti.

'ÇÖZÜMÜ YOLU KAPATMAKTA BULDUM'

Eski plana göre yol geçen bölgenin artık kendi tapulu alanı olduğunu söyleyen Yıldırımtaş, "Buralarını imara açtılar. Artık nasıl bir plan veya proje çizdilerse bu yolları bize arsa diye vermişler. Belediyeye gittim, 'buraya yeni yol açın, bizi milletle münakaşa ettirmeyin' dedim. Bana, 'zamanı var, açılacak' dendi. Ben de 'o zaman yolu kapatıyorum. İster açasınız ister açmazsınız, sorumlusu sizsiniz' dedim. Eski plana göre burası yoldu ama buraları imara açılınca, bu yolları da millete arsa diye vermişler. Ben de yol açın buraya dedikçe bana 'zamanı var' dediler. Zamanı varsa ben de böyle bir çözüm buldum ve yolu kapattım" dedi.

Yolu kapattığı için vatandaşlarla tartışma yaşadığını anlatan Yıldırımtaş, "Bana gelip şikayet edenler oluyor, yolu neden kapattığımı soruyorlar. Ben de gidip belediyeye şikayet etmelerini söylüyorum, sonuçta burası benim tapulu arazim. Buraya 'özel mülk' diye de yazı astım, bu şekilde duracak. Sorumluluk kime aitse sorumluluğu onlar kabul edecekler. ya da gelip işlerini yapacaklar" diye konuştu.

'YOLU AÇMAYACAĞIM'

Mağdur olduklarını belirten Sinan Yıldırımtaş, "3 bin 750 metrekare arazim var burada. 25 yıldan beri buradayım. Yeni çizilen planlarda bu yolu iptal etmişler, buralarını da arsalara kaydırmışlar. Bu yolu iptal ediyorsan gel burada yol aç o zaman, milleti neden mağdur ediyorsunuz? Belediye gelip buraya yeni yol açana kadar burasını kapalı tutacağım, yolu açmayacağım" dedi.

Öte yandan Edirne Belediyesi yetkililerinden, yol konusundaki sıkıntıyla ilgili yeni bir çalışmanın sürdüğü öğrenildi.