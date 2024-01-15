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Edirne'de Tapu Kadastro personelinden şehitler için saygı duruşu

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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Mehmetçikler için Edirne Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar tarafından dua edilerek saygı duruşunda bulunuldu. Şehitlerin anısına yapılan törende, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiği vurgulandı.

Edirne'de Tapu Kadastro personelinden şehitler için saygı duruşu

EDİRNE - Pençe-Kilit Operasyonu'nda kahramanca mücadele ederken şehit düşen Mehmetçikler şehitler için, tüm yurtta olduğu gibi Edirne Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürlüğü personeli ve kuruma işlem yapmaya gelen vatandaşlarla birlikte dua edilerek saygı duruşunda bulunuldu.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçikler için doğudan batıya tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de vatandaşlar ve kurumlar büyük bir minnet duygusuyla saygı duruşunda bulunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe Kilit Harekat bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütlerince çıkan çatışmada şehit düşenleri anmak ve aziz şehitlere minnettarlığı ifade etmek amacıyla Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, öncülüğünde kahraman şehitler için dualar edilerek 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

"Şehitlerimizin kanı hürmetine bugün buralarda rahat nefes alabiliyoruz"

Edirne Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, "Her karış toprağı şehit kanıyla sulanan aziz vatanımızın başı sağ olsun. Bu topraklar ilelebet bize vatan olsun diye 9 yiğidimiz daha toprağa tohum olarak düştü ve şehadet şerbetini içti. Ülkemizin tüm ferdiyle, bu büyük acıyla yandık, kavrulduk ve yüreğimizde hissettik. Ateş bu sefer düştüğü yeri değil, tüm Türkiye'yi yaktı. Bizim birbirimizi sevmekten, bir ve beraber hareket etmekten başka şiarımız yok, çıkar yolumuz da yok. Her karış toprağımızdan şehit kanı fışkırmakta. Şehitlerimizin kanı hürmetine bugün buralarda rahat nefes alabiliyoruz. Onları her zaman minnet ve şükranla anıyoruz. Büyük Türk milletinin dünya üzerinde muzaffer olabilmesi için kardeşliğimizin pekiştirilmesi gerektiğinin bilincine bir kez daha varıyoruz diyerek, Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü hizmet binasının bahçesinde işlemlerini yaptırmaya gelen vatandaşlarında katılımıyla düzenlenen anma programında yapılan saygı duruşunun ardından edilen dualarla tören sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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