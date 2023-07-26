Edirne'de trafiğin en yoğun olduğu Kıyık Caddesi'nde ticari taksinin üzerine devrilen ağaç, yaklaşık 2 saat boyunca trafik akışını engelledi. Olay sonucunda ağaç kesilerek kaldırıldı ve vatandaşlar önlem alınması gerektiğini belirtti.

- Edirne'de taksinin üstüne devrilen ağaç 2 saat boyunca trafiği kapattı

EDİRNE - Edirne'de trafiğin en yoğun olduğu Kıyık Caddesi'nde ticari taksinin üzerine devrilen ağaç, yaklaşık 2 saat boyunca trafik akışını engelledi.

Olay, Edirne Babademirtaş Mahallesi Kıyık Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin en kalabalık caddelerinden biri olan Kıyık Caddesi'nde kaldırımda yayaların ve yoldan araçların geçtiği esnada bir ağaç devrildi. Ağacın devrilmesinin ardından bir ticari taksi de ise maddi hasar oluştu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç nedeniyle yol, yaklaşık 2 saat boyunca kapalı kaldı. Ayrıca aynı yerde devrilmek üzere olan başka bir ağaç ise kesilerek, iş makinesi yardımıyla kamyona yüklenerek yoldan kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşlar ve esnaflar belediye ekiplerinin tehlike oluşturan ağaçlar için önlem alması gerektiğini belirtti.