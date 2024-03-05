Edirne'de taksiciler arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Duraklarına diğer duraklardan birer taksi aktarılacağını öğrenen taksiciler, durak kapasitelerinin dolu olduğu gerekçesiyle Edirne Belediye Başkanlığı önüne araçlarıyla giderek duruma itiraz etti, yetkililerle görüştü.

Belediyeden çıkan taksicilerle, durak değişikliği yapacak taksiciler arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 taksici başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan taksici, 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.