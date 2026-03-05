Edirne'de taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Edirne'de bir taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
M.Ş'nin kullandığı 34 FP 8964 plakalı otomobil, S.A'nın idaresindeki 22 T 0120 plakalı taksi ile İstasyon Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı'nın yan yolunda çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci