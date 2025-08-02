Edirne'de Taksi ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

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Edirne'de meydana gelen trafik kazasında otomobil taksiyle çarpıştı. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de taksiyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

H.K. idaresindeki 35 BTH 061 plakalı otomobil, A.K. yönetimindeki 22 T 0216 plakalı taksiyle Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.K, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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