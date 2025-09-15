Haberler

Edirne'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hafif Yaralandı

Edirne'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hafif Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobili takla atan A.H. (46) hafif yaralandı. Kontrolden çıkan araç su kanalındaki beton yükseltiye çarparak devrildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde takla atıp hurdaya dönen otomobilin sürücüsü A.H. (46), hafif yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Keşan-Enez kara yolundaki TMO-TOBB LİDAŞ Keşan Şubesi önünde meydana geldi. Enez'den Keşan yönüne giden A.H.'nin kontrolünü yitirdiği 59 AJG 569 plakalı otomobil, karşı şeride geçip yolun solundaki su kanalındaki beton yükseltiye çarptıktan sonra takla attı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü A.H. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.H. ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İntihar iddiası konuşulurken Ufuk Özkan'ın son paylaşımı dikkat çekti

İntihar iddiası sonrası Ufuk Özkan'ın son notu dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kan donduran görüntü: İzleyen herkes aynı soruyu soruyor

Kan donduran görüntü: İzleyen herkes aynı soruyu soruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.