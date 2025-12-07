Haberler

Edirne'de çarpışan otomobillerden birinin takla attığı kaza kamerada; 2 yaralı

Güncelleme:
Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

EDİRNE'de, çarpışan iki otomobilden birinin takla attığı kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Edirne-Havsa D100 kara yolunda meydana geldi. Havsa'dan Edirne yönüne giden Y.S.'nin kullandığı X 4099 MB Bulgaristan plakalı otomobile kavşakta dönüş yapmak istediği sırada arkasından gelen E.Ü.'nün kullandığı 34 FVG 150 plakalı otomobil çarptı. E.Ü.'nün kullandığı otomobil takla atarak, yol kenarına ters döndü. Kazada, ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkarttı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
