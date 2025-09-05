Haberler

Edirne'de SUV ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

Edirne'de meydana gelen kazada, SUV tipi araç ile karpuz yüklü kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü sıkıştı, bir yolcu da yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edirne'de, SUV tipi araçla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

E.I'nın kullandığı 27 BAR 074 plakalı SUV tipi araç, H.A'nın kullandığı 22 LH 159 plakalı karpuz ve kavun yüklü kamyonetle Kırklareli kavşağında çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı, diğer araçta yolcu olarak bulunan N.S. de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkışan sürücü ekiplerce araçtan çıkarıldı.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
