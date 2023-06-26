Edirne'de Suriyeli göçmen otomobilin bagajında yakalandı

Edirne'de bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Bulgaristan uyruklu sürücü tarafından kullanılan otomobilin bagajında Suriye uyruklu bir göçmen yakaladı. Şüphelilerden sürücü tutuklandı.