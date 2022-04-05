Edirne'de şüpheli kargodan kaçak sigara çıktı
AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de şüpheli kargo gönderisinin içinde 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.
EDİRNE (AA) - Edirne'de şüpheli kargo gönderisinin içinde 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.O'nun kargo gönderisinde arama yaptı.
Aramada farklı markalarda 150 paket kaçak sigara bulundu.
Şüpheli C.O hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.
AA / Gökhan Zobar - Güncel