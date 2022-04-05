Edirne'de şüpheli kargodan kaçak sigara çıktı - Haberler

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Edirne'de şüpheli kargodan kaçak sigara çıktı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de şüpheli kargodan kaçak sigara çıktı

Edirne'de şüpheli kargo gönderisinin içinde 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de şüpheli kargo gönderisinin içinde 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.O'nun kargo gönderisinde arama yaptı.

Aramada farklı markalarda 150 paket kaçak sigara bulundu.

Şüpheli C.O hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Edirne, Güncel, Haberler

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