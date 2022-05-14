Edirne'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı - Haberler

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Edirne'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Demirören Haber Ajansı - Olgay Güler - Güncel
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Edirne'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

EDİRNE'de tarihi Rüstempaşa Kervansarayı yanına bırakılan şüpheli çanta, bölgede kısa süreli panik yarattı.

EDİRNE'de tarihi Rüstempaşa Kervansarayı yanına bırakılan şüpheli çanta, bölgede kısa süreli panik yarattı. Polisin, fünye ile patlattığı çantanın içi boş çıktı.

Kent merkezinde bulunan Sabuni Mahallesi'ndeki 5 asırlık tarihi Rüstempaşa Kervansarayı yanına bırakılan çantayı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yerine bomba imha ekipleri yönlendirildi. Uzman ekiplerin geldiği bölgede özel kıyafetli polisin fünye ile patlattığı çanta boş çıktı.


Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Güncel

Polis, Güncel, Haberler

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