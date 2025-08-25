Edirne'de Sulama Yatırımları Artıyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, üreticiye destek olmak amacıyla "sulama yatırımları"nın artırıldığını söyledi.

Sezer, Havsa ilçesine bağlı Abalar köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Tarımı ve çiftçileri desteklediklerini ifade eden Sezer, sulama sistemleri ile ilgili çok büyük yatırımlar yapıldığını söyledi.

Yapımı tamamlanan Çakmak Barajı'nda bu yıl su biriktirmeye başlanacağını aktaran Sezer, "Çömlekköy Barajı'nın ise geçen yıl ihalesi yapıldı ve hızlı bir şekilde devam ediyor." dedi.

Sezer, Meriç Sulaması Projesi'yle tarlalarda modern ve verimli sulamaya geçildiğine de değindi.

Tunca Nehri'nden Havsa ve Süloğlu ilçelerine su getirmek için çalışma yaptıklarını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Güneş enerji sistemleriyle beraber motopomplarla suyu göletlere nasıl taşıyabiliriz onun fizibilite çalışmalarını yaptırıyoruz. Böylece bizim Balkan köyleri dahil olmak üzere Süloğlu'na kadar olan akstaki yerlere su getirebiliriz. Geçen yıl 50'ye yakın küçük sulama göleti yaptık, onları da artırarak devam ettireceğiz."

Meralardaki sulama sistemleri de çoğaltılacak

Vali Sezer, meralara yönelik de proje başlattıklarını anlattı.

Meraların verimsiz şekilde kullanılmasına karşı olduklarını dile getiren Sezer, şöyle devam etti:

"Meralarda bir, iki ay hayvanların otlatılıp boş kalmasına gönlümüz razı değil. İki meramızda örnek proje yaptık. Biri Havsa diğeri İpsala'da. Meralara sulama sistemleri kurduk. Meralarda yetiştirilen ilk ürünler köylülerimize. Satsınlar köye ortak gelir olsun.

Ondan sonra da yem bitkileri ekip hayvanları için kullanabilirler. Bu projeleri bütün köylerimize yapmayı düşünüyoruz. Köylümüzün yanındayız. Tarım ve Orman Bakanımız ve Cumhurbaşkanı'mızdan ne destek istiyorsak veriyorlar."