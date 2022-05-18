Edirne'de sulama kanalına düşen karacayı köy muhtarı kurtardı - Haberler

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Edirne'de sulama kanalına düşen karacayı köy muhtarı kurtardı

AA - Güncel
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Edirne'nin İpsala ilçesinde sulama kanalına düşen karacayı boğulmaktan köy muhtarı kurtardı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde sulama kanalına düşen karacayı boğulmaktan köy muhtarı kurtardı.

Sarıcali köyünde vatandaşlar sulama kanalına düşen bir karacanın kanaldan çıkmaya çalıştığını gördü.

Köy sakinleri durumu, muhtara ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Sarıcali Muhtarı Hamit Korkan, kıyafetlerini çıkararak karacayı kurtarmak için kanala girdi.

Korkan, sudan çıkmak için mücadele eden karacayı bulunduğu yerden çıkararak kanalın yanında bekleyen köy sakinlerine verdi.

Herhangi bir yarası olmadığı tespit edilen karaca, muhtar ve köy sakinlerince doğaya bırakıldı.

AA / Güncel

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