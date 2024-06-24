Edirne'de sulama göletindeki balıkların ölümüyle ilgili inceleme sürüyor

Edirne'de sulama göletindeki balıkların ölümüyle ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde sulama amaçlı kullanılan gölette balıkların ölmesiyle ilgili sudan ve kıyıya vuran balıklardan numune alan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin araştırmaları devam ediyor.

Numuneler detaylı inceleme için laboratuvara gönderilirken, alınan bilgiye göre yapılan ilk incelemede suda kimyasal bir kirliliğe rastlanmadı.

Balıkların kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı olarak sudaki oksijen seviyesinin düşmesi nedeniyle öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Aşırı sıcakların etkili olduğu kentte, gölet, baraj ve nehirlerdeki su seviyesi gün geçtikçe azalıyor.

Olay

Gölette yaşanan balık ölümlerini tespit eden köy muhtarı Mehmet Meşe durumu jandarma ekiplerine bildirmiş, bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemenin ardından sudan ve ölen balıklardan numune almıştı.

Balıkların ölümlerine neden olan sorunun kaynağını tespit etmek için başlatılan inceleme devam ediyor.