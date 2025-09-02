Haberler

Edirne'de Suç Örgütü Operasyonu: İki Firari Şüpheli Yakalandı

Edirne'de polisin 'Sevenler' suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, firari şüpheliler Ö.S. ve Y.L. saklandıkları bağ evinde yakalandı. İki şüpheli hakkında örgüt kurma ve yurt dışına çıkış suçlarından aranma kayıtları bulunuyordu.

EDİRNE'de polisin suç örgütüne yönelik yaptığı operasyonda, firari şüpheliler Ö.S. ve Y.L. saklandıkları bağ evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Sevenler' suç örgütüne yönelik 17 Haziran'da yapılan, 7 şüphelinin tutuklandığı operasyona ilişkin firari şüpheliler Ö.S. ve Y.L.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Aynı zamanda haklarında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama' suçlarından aranma kayıtları da bulunan 2 şüphelinin Karaağaç Mahallesi'nde bağ evinde saklandığı tespit edildi. Ekiplerin bağ evine yaptığı operasyonda, Ö.S. ve Y.L. yakalandı.

İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
