EDİRNE'DE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

EDİRNE'de polis tarafından çoğu aynı aileden oluşan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Tefecilik ihaleye fesat karıştırma, silah kanununa muhalefet, gasp, kasten yaralama, mala zarar verme iddiasıyla suçlanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi uzun süredir takipte olduğu suç işlemek için suç örgütü kurma zannıyla söz konusu gruba Başsavcılık koordinesinde operasyon yaptı. Özel Harekat Timlerinin de desteklediği operasyonda örgüt lideri olduğu öğrenilen O.D'nin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.Tefecilik ihaleye fesat karıştırma, silah kanununa muhalefet, gasp, kasten yaralama, mala zarar verme iddiasıyla suçlanan zanlılar 3 gün emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan suç örgütü lideri olduğu ifade edilen O. D, S. D. tutuklandı.G. D. ve Ö. C. adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Daha önce M. D, U. E, M. T, Ö. S. tutuklanmıştı. Emniyetin suç örgütüne yönelik soruşturmasında tutuklu sayısı 6 oldu.