Edirne'de Suç Oranı Düşüyor

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kent genelinde geçmiş yıllara göre suç oranının düştüğünü söyledi.

Sabuni Mahallesi'ndeki Erzurumlular Derneğinde bir kafede gerçekleştirilen Huzur Toplantısı'nda mahalle sakinleriyle buluşan Karaburun, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Karaburun, polis ekiplerinin kentin huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 esasına göre fedakarca görev yaptığını söyledi.

Kent genelinde geçmiş yıllara göre suç oranının düştüğünü belirten Karaburun, "Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi kayıtları gönderdi. Evden ve iş yerinden hırsızlık yüzde 70 düştü, düzensiz göçmen yüzde 85 azaldı, narkotik yakalamalarımızda Edirne'den Türkiye'ye girmeye çalışan 150 milyon liralık uyuşturucu yakalandı." dedi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Yıldıray Yurtseven, Özlem Altındal, Halil Gündüz ve Sabuni Mahallesi Muhtarı Aykut Yaman da katıldı.