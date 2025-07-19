Edirne'de Su Yönetimi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı için bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Edirne Valisi Yunus Sezer'in yanı sıra kaymakamlar, kurum müdürleri, üreticiler ve kooperatif yöneticileri katıldı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, su yönetimi değerlendirme toplantısı gerçekleşti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında ilçedeki bir tesiste gerçekleşen toplantıda, su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ele alındı.
Toplantıya, kaymakamlar, kurum müdürleri, üreticiler ve kooperatif yöneticileri katıldı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel