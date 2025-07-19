Edirne'de Su Yönetimi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Edirne'de Su Yönetimi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı için bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Edirne Valisi Yunus Sezer'in yanı sıra kaymakamlar, kurum müdürleri, üreticiler ve kooperatif yöneticileri katıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, su yönetimi değerlendirme toplantısı gerçekleşti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında ilçedeki bir tesiste gerçekleşen toplantıda, su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ele alındı.

Toplantıya, kaymakamlar, kurum müdürleri, üreticiler ve kooperatif yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Vali Aygöl, çiğ köfteyi tatlıya bağladı

Çiğ köfte vermeyi unuttu ama konuyu tatlıya bağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti

Minik Serçe'den radikal değişim! Yeni imajıyla ilk poz geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.