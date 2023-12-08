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Edirne'de Su Sorunu Tartışmaları Sürüyor

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Edirne'de son günlerde suların bulanık akması ve su kesintileri yaşanması sonrası başlayan tartışmalar devam ediyor. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, su kesintisi sorununun büyük ölçüde çözüldüğünü belirtirken, suyun bulanıklığıyla ilgili çıkan asılsız iddialar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise yerel yönetimi eleştirerek, su sorununun kentin bakımsızlığından kaynaklandığını savundu.

Edirne'de son günlerde suların bulanık akması ve su kesintileri yaşanması sonrası başlayan tartışmalar sürüyor.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada, su kesintisi sorununun birkaç nokta dışında sona erdiğini, kent geneline su verildiğini söyledi.

Su kesintileri üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmadığını ifade eden Gürkan, yeni bir sorunla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Kent sakinlerine bazı mesajlaşma gruplarından "suyun bulanıklığının giderilmesi için belediyenin ilaç attığı yönünde" mesajlar iletildiğini bunun "ahlaksızlık" olduğunu ifade eden Gürkan, aslı olmayan durumla ilgili mesajı yazan ve yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Gürkan, su kesintilerinden dolayı mağdur olan Edirnelilerin sıkıntılarını bildiklerini ve bu nedenle üzgün olduklarını ifade etti.

Durumla ilgili algı yaratılmaya çalışanlar olduğunu ileri süren Gürkan, " Edirne'de siyasete su üzerinden şekil vermeye çalışanlar olduğundan bir kez daha emin olduk." dedi.

-"Mağdur edebiyatı yaptınız"

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da yaptığı açıklamada, yerel yönetimin kenti yönetemediğini, bu nedenle Edirne'nin Türkiye'nin en bakımsız şehri haline geldiğini ileri sürdü.

"Su üzerinden siyaset" yapmakla başkalarını suçlayan Gürkan'ın bunu asıl kendisinin yaptığını belirten Aksal, "'Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış' misali 'Su üzerinden siyaset olmaz.' diyorsunuz. Su üzerinden siyaset yapan biri varsa o da sizsiniz. Kendi beceriksizliğiniz üzerinden mağdur edebiyatı yapmaya kalktınız ama onu da beceremediniz. Edirne halkı size bunun hesabını sandıkta soracaktır, tabi eğer kendi partiniz daha önce sormazsa." ifadelerini kullandı.

-Tartışmalara neden olmuştu

Gürkan, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada, kentte 26 Kasım'dan bu yana içme suyunda renk değişimiyle başlayan ciddi bir sorunun yaşandığı açıklaması yapmıştı.

İçme suyunun alındığı barajda yer alan sisteme "üst seviyeden alınması gereken suyun dip seviyeden alınmasına neden olan bir zarar verildiği" iddiasında bulunan Gürkan, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını duyurmuştu. Gürkan, Gürcistan'dan gelen dalgıçların barajdaki sistemi düzeltme çalışmalarına başladığını, su ile ilgili sıkıntıların birkaç gün daha yaşanacağını kaydetmişti.

Suların bulanık akması ve su kesintileri 5 Aralık'taki Edirne Belediye Meclisi toplantısında meclis üyeleri arasında tartışmaya yol açmıştı.

AK Parti'li belediye meclis üyeleri söz konusu sistemdeki arızanın iki yıl öncede meydana geldiğini belirterek, duruma korozyonun neden olabileceği üzerinde durmuştu. Gürkan da sabotaj iddialarının, ortada bir neden yokken ortaya atılmadığını ifade etmişti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da "mesnetsiz iddialar ve polemik duymak istemediklerini" ifade eden açıklamasında kent sakinlerinin çözüm istediğinin altını çizmişti.

Su kesintilerinin yaşandığı günlerde vatandaşlar sularını çeşmelerden ya da su tankerlerinden temin etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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