Edirne'de Su Kesintisi İle İlgili Açıklama

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, şehirde 2 noktanın dışında su kesintisinin olmadığını belirtti.

Gencan, Paşacayırı İçme Suyu Terfi Merkezi'nde gazetecilere, su krizinin şubat ayıyla başlayan bir süreç olduğunu söyledi.

Kayalı ve Süloğlu barajlarından kente su sağlandığını belirten Gencan, kuraklık nedeniyle barajlarda hızlı seviyede su kaybının yaşandığını ifade etti.

Gencan, DSİ ile Süloğlu hattının yenilenmesi noktasında görüşmeyi sürdürdüklerini aktardı.

Terfi merkezindeki pompa sayısını artırdıklarına da değinen Gencan, "Bugün de burada bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Şu an aktif 22 kuyumuz var. Bunları Fatih, Yeniimaret, İstasyon, Karaağaç ve Cumhuriyet mahallelerinde açtık. Bu 10 gün içerisinde kuyu sayısını 28'e ulaştıracağız. Kuyu açma işlemlerinde arkadaşlarımız 24 saat esasına göre çalışıyor." dedi.

"Tankerlerle su ulaştırıyoruz"

Gencan, su kesintileri nedeniyle bazı mahallelerin ciddi mağduriyetler yaşadığını anlattı.

Bazı mahallerde uzun süreli su kesintilerinin olduğunu ifade eden Gencan, şunları kaydetti:

"Yeni yerleşimdeki yapıların depoları mevcut ama eski yerleşim bölgesindeki yapılarda depolar yok. Vatandaşlarımız bize talep ulaştırdıklarında hızlıca tankerlerle depolara su ulaştırıyoruz. Hiçbir hemşerimin suyla ilgili sorun yaşamasını istemem, bu konuda üzülüyorum. Bu şehrin kronik bir problemi. Biz mazeretlerin arkasına sığınmıyoruz. Çok ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Yağış takvimine göre kasım sonuna kadar da yağış alamayacağız."

Basınç farklılıkları nedeniyle su patlaklarıyla karşılaştıklarını savunan Gencan, "Su kullanımındaki bu değişkenlik nedeniyle bazı bölgelere su vermekte zorlanıyoruz. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Şu anda şehirde 2 noktada su kesintisi söz konusu. Buraya da yarın itibariyle aralıklı olarak su vermeye başlayacağız. Başka mahallelerimizde su sorunu yok." dedi.

Ulus Pazarı kapatıldı

Gencan, mevcut halinin yönetmeliğe uygun olmaması nedeniyle Ulus Pazarı'nın açılmayacağını söyledi.

Esnafla masaya oturulduğunu ancak sorunun çözüme kavuşmadığını anlatan Gencan, Ulus Pazarı'nın mevcut haliyle devam etmesine son verildiğini kaydetti.