Edirne'de Su Kesintileri Sürek Kazanıyor

Edirne'de bazı mahallelerde zaman zaman su kesintileri yaşanmaya devam ediyor.

Kentin yüksek kesimlerinde su kesintileri gerçekleşiyor. Kuraklığın yanı sıra su borularındaki patlama ve arızalar da kesintilerde etkili oluyor.

Su kesintileri yaşanan mahallelerdeki bazı binaların depolarına tankerlerle takviye yapılıyor. Bazı mahalleli çeşmelerden su doldururken, bazı işletmeler de kesinti olmadığı anlarda doldurdukları pet şişelerde su depoluyor.

Kesintiler nedeniyle Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, yaptığı açıklamada, aşırı kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyelerinin kritik seviyeye indiğini belirtti.

Yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını ve sorunu çözmek için çaba sarf ettiklerini ifade eden Gencan, barajlardan şehre su getirme ve ana hattın yenilenmesi işinin DSİ'nin belediyelerle yaptığı protokolün sürdürdüğü bir süreç olduğunu belirtti.

Tüm imkanları sevk ettiklerinin bilinmesini istediğinin altını çizen Gencan, "DSİ ile yürüttüğümüz yakın işbirliği ve görüşmeler sonucunda Süloğlu hattında çalışmaların başlamasını olumlu karşılıyoruz. Bundan sonraki önceliğimiz, bu sürecin hızlı ve güvenli biçimde tamamlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Suyun yaşamsal bir olgu olduğuna vurgu yapan Gencan, su siyasetinin yapılmaması gerektiğini belirtti.

"Günlerdir musluklarımızdan su akmıyor"

Ak Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da günlerdir su akmamasına rağmen suyu siyaset konusu yapmayıp uzun süre sabırla beklediklerini kaydetti.

DSİ tarafından barajdan gelen hattın belediyeye devrinin geçmiş yıllarda gerçekleştiğini hatırlatan İba, hattın bakım ve yenileme işlerinin belediye tarafından yerine getirilmediğini ileri sürdü.

Belediyenin DSİ'nin uyarılarını dikkate almadığını iddia eden İba, şöyle devam etti:

"2022'de Kayalı Barajı'nı Süloğlu Barajı'na birleştiren hat yatırım programına alındı. Ama belediye gerekli protokolü imzalamadığı için çalışmalar ancak 2025'in haziran ayında başlayabildi. Diğer önemli konu Karaağaç'taki su kuyuları. DSİ 'yeni kuyular açıp sayıyı artırın' diye aylarca uyardı fakat belediye bu konuda da zamanında adım atmadı ve bugün yaşadığımız sıkıntıların bir sebebi de bu oldu. Bugün yaşadığımız susuzluk sadece kuraklığın etkisi değil eksik tedbirlerin sonucudur."

"Camilerden bidonlara su dolduruyoruz"

Kurtuluş Mahallesi'nde kahvehane işletmecisi Erman Kemancı da yaklaşık 20 gündür ara ara su kesintilerinin yaşandığını söyledi.

Zaman zaman suyun geldiğini ancak su akışının düzensiz olduğunu belirten Kemancı, "Sular 3-4 günde bir gidip geliyor, 1 saat akıyor sonra tamamen kesiliyor. Tankerlerle depolara su takviyesi yapıyoruz ya da arkadaşların araçlarıyla camilerden bidonlara su dolduruyoruz kullanım için. Su sık sık kesildiği için kahvehanenin tuvalet kapısına vatandaşlarımızı uyarmak için 'su yok' yazılı bir uyarı da astık." dedi.

"Edirne'nin çoğu yerinde su patlağı var"

Apartmanının deposuna tankerle su takviyesi yapılan Murat Ekşi de suyun hayati bir önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kişisel bakım ve ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Mağduruz, bir an önce buna çözüm bulunmasını istiyoruz. Edirne'nin genelinde bir sıkıntı var bizde ise bir haftadır sürekli kesiliyor. Tabi Edirne'ye yağmur da yağmıyor kuraklığın da etkisi var ama bunun bir çözümü olması gerekir. Buna bir tedbir alınması lazım. Edirne'nin çoğu yerinde su patlağı var patlak olduğu zaman çözümün anında yapılması gerekiyor. Bir hafta boyunca boşa akan su belki de Kayalı Barajı'nı doldururdu. Çabuk çözmediler, belki çalışanlarda bir sıkıntı var."