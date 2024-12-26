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Edirne'de Sosyal Medya Üzerinden Silah Paylaşımı Yapan 26 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de Sosyal Medya Üzerinden Silah Paylaşımı Yapan 26 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Edirne'de sosyal medyada yasaklı silah ve kesici alet paylaşımı yapan 26 şüpheli, düzenlenen 'şafak' operasyonunda gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca çeşitli silah ve esrar ele geçirildi.

Edirne'de sosyal medyadan silah veya kesici alet paylaşımı yapan ve aranan şüphelilere yönelik "şafak" operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden taşınması veya bulundurması yasak olan silah veya kesici aletlerle paylaşım yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Özel harekat timlerinin de aralarında bulunduğu 200 polis, belirlenen adreslere eş zamanlı "şafak" operasyonu gerçekleştirdi.

Aynı zamanda operasyon yapılan güzergahtaki bazı yollarda da uygulama yapıldı, araçlar arandı.

Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 tabanca, 7 fişek, 2 bıçak ile yaklaşık 10 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, operasyon öncesi polislere yönelik yaptığı konuşmada, vatandaşların huzur ve güvenliği için 24 saat görev yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların daha güvenli ve huzurlu bir kentte yaşaması operasyon düzenlediklerini aktaran Karaburun, şunları kaydetti:

"Dün olduğu gibi bugün de gündüz olduğu gibi gece de günün her saatinde, şafak sökerken, gün batarken Edirne'de halkın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için görev başındayız. Bugün de halkımızın huzurunu daha iyi bir duruma getirebilmek için bir faaliyetimiz olacak.

Bizler vatandaşların daha güvenli ve huzurlu bir kentte yaşaması için her daim kararlı bir şekilde görevimizin başındayız. Her ne koşulda olursa olsun, Edirne'de hiçbir kanunsuzluğa müsaade etmeyeceğimizi bütün halkımıza hissettireceğiz. Kanun kural tanımayan kim varsa polisimizin nefesi enselerinde olacaktır. ya devletimizin koyduğu ve hepimizin uyduğu ortak kurallara burada herkes saygı duyacak ve yaşayacak, ya da Edirne polisi hiçbir kuralsızlığa ve kanunsuzluğa göz açtırmayacak."

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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