Edirne'de son bir haftada 31 uyuşturucu şüphelisi yakalandı Güncel Haberler Edirne'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 31 şüpheli gözaltına alındı. Edirne'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 31 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. Kentte son bir haftada yapılan operasyonlarda 710 gram uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 20 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 28'i hakkında adli işlem yapılırken, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan aranan 3 kişi tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Edirne Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Edirne'de son bir haftada 31 uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.