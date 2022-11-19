Edirne'de son bir haftada 31 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
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Edirne'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 31 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 31 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.
Kentte son bir haftada yapılan operasyonlarda 710 gram uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 20 fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 28'i hakkında adli işlem yapılırken, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan aranan 3 kişi tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel