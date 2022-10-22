Henüz 12 yaşındaydı! Sokak ortasında hepsi birden üzerine saldırdı, şimdi ölümle cebelleşiyor Güncel Haberler Edirne'nin Enez ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Umut Öz ağır yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Gaziömer Bey Mahallesi Platin Dere Caddesi'nde meydana gelen olayda cadde üzerindeki bir marketten alışveriş yaptıktan sonra iş yerinin önüne çıkan Umut Öz, çevredeki 7-8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YETİŞTİ Olayı gören çevredeki vatandaşlar, köpekleri çocuğun yanından uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Umut Öz'e ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. DURUMU AĞIR Umut Öz, daha sonra ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Umut Öz, ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel alışveriş Edirne Umut 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Henüz 12 yaşındaydı! Sokak ortasında hepsi birden üzerine saldırdı, şimdi ölümle cebelleşiyor - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.