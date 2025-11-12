Haberler

Edirne'de Sokak Köpeğine Kötü Muamele: Belediye Personeli Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Edirne'de sokak köpeğini iple sürüklediği görüntüleriyle gündeme gelen belediye personeli A.Y. gözaltına alındı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EDİRNE'de sokak köpeğini iple sürüklediği gerekçesiyle gözaltına belediye personeli A.Y., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Barınağı'nda görev yapan A.Y.'nin, Söğütlük Millet Bahçesi yakınlarında bir köpeği iple bağlayıp çekerek barınak aracına taşıdığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yayıldı. Görüntüler tepki çekerken, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'CAN DOSTUMUZUN SAĞLIK DURUMU İYİ'

Edirne Belediye Başkanlığı olayın ardından köpeğin fotoğrafını da kullanarak sosyal medya hesapların açıklama yaptı. Açıklamada, "Bir can dostumuza yönelik uygunsuz davranışın yaşanmasının ardından hem idari hem adli süreç başlatılmıştır. Disiplin soruşturması kapsamında ilgili kişi hakkında iş akdi feshi de dahil gerekli işlemler değerlendirilecektir. Can dostumuzun sağlık durumu iyidir; veteriner hekimlerimizin gözetiminde rehabilitasyon süreci devam etmektedir. Belirli bir süre barınağımızda misafirimiz olacak ardından sahiplenilebilecektir. Bir canlıya yapılan kötü muamelenin hiçbir gerekçesi olamaz. Sürecin şeffaf ve hassas biçimde yürütüldüğünü kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi.

