Haberler

Edirne'de Şok Asayiş ve Trafik Denetimi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 35 ekip ve 126 personel, geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 533 kişi ve 79 araç sorgulanırken, 1 asker kaçağı yakalandı.

EDİRNE'de Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 35 ekip ile 126 personelin katılımıyla şok asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Dilaverbey ve Mithatpaşa mahallelerinde geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Toplamda 35 ekip ve 126 personelin katıldığı denetimlerde 533 kişi ve 79 araç sorgulandı. Uygulama kapsamında 1 bakaya (asker kaçağı) şahıs yakalanırken, 22 umuma açık işyeri ile 18 park ve okul bahçesi kontrol edildi. Uygulamalara katılan Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da ekiplere başarı diledi.

Haber - Kamera: Umut IŞIK - Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Bu görüntü 6 ay kar yağan ilden! Verim ihya etti, herkes yapmak istiyor

Bu görüntü 6 ay kar yağan ilden! Verim ihya etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! İlk 11'in değişmez isimleri de yolcu

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! İlk 11'in değişmez isimleri de yolcu
Bu görüntü 6 ay kar yağan ilden! Verim ihya etti, herkes yapmak istiyor

Bu görüntü 6 ay kar yağan ilden! Verim ihya etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.