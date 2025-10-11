Edirne'de Şok Asayiş ve Trafik Denetimi

EDİRNE'de Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 35 ekip ile 126 personelin katılımıyla şok asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Dilaverbey ve Mithatpaşa mahallelerinde geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Toplamda 35 ekip ve 126 personelin katıldığı denetimlerde 533 kişi ve 79 araç sorgulandı. Uygulama kapsamında 1 bakaya (asker kaçağı) şahıs yakalanırken, 22 umuma açık işyeri ile 18 park ve okul bahçesi kontrol edildi. Uygulamalara katılan Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da ekiplere başarı diledi.

Haber - Kamera: Umut IŞIK - Olgay GÜLER / EDİRNE,