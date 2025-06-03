Edirne'de Söğütlük Millet Bahçesi açıldı

Edirne'de Söğütlük Millet Bahçesi açıldı
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Edirne'de Söğütlük Millet Bahçesi açıldı Edirne'de bir süredir hizmete kapalı olan Söğütlük Millet Bahçesi vatandaşların kullanımına açıldı.

Edirne'de Söğütlük Millet Bahçesi açıldı

EDİRNE - Edirne'de bir süredir hizmete kapalı olan Söğütlük Millet Bahçesi vatandaşların kullanımına açıldı.

515 dönüm alan üzerine kurulan Söğütlük Millet Bahçesi, düzenlenen törenle vatandaşların kullanımına açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, minik öğrencilerin şiirleri ve halk oyunu gösterileriyle devam etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer de, Millet Bahçesi'nin resmi açılışının önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşeceğini açıkladı.

Edirneli vatandaşlar Söğütlük Millet Bahçesi'nin örnek bir proje olduğunu belirterek, katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Vatandaşlar, Meriç Nehri ile birleşen Söğütlük Millet Bahçesi'nin açılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Güncel
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