Edirne'de kırsal alanlarda ve köylerde her gün sayıları artan sivrisineklere karşı yapılan ilaçlama çalışmalarına 4 milyon 200 bin lira bütçe ayrıldı. Sivrisinekle mücadele çalışmaları 5 araç, 16 personel ve 8 ekip ile gece gündüz vardiyalı olarak devam ediyor.

Edirne'de sivrisinek ilaçlaması için 4 milyon 200 bin liralık bütçe

EDİRNE - Edirne'de kırsal alanlarda ve köylerde her gün sayıları artan sivrisineklere karşı yapılan ilaçlama çalışmalarına 4 milyon 200 bin lira bütçe ayrıldı.

Edirne'de özellikle ağaçlık ve sulak alanlarda artan artış gösteren sivrisineklerle mücadele için 4 milyon 200 bin lira bütçe ayrıldı. Sivrisinekle mücadele çalışmaları 5 araç, 16 personel ve 8 ekip ile gece gündüz vardiyalı olarak devam ediyoruz.

Köy ve kırsal alanda ilaçlama çalışmalarının yerinde inceleyen Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilaçlama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, "Edirne İl Özel İdaresi olarak sivrisinekle mücadele çalışmaları için 4 milyon 200 bin liralık ödenek ayırdık. 5 araç, 16 personel ve 8 ekip ile gece gündüz vardıyalı olmak üzere sivrisinekle mücadele için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlimizi ilaçlama faaliyetleri için 3 lokasyona ayırdık. İpsala, Enez, Keşan hattını bir lokasyon, Uzunköprü, Meriç hattını bir, lokasyon, Havsa, Lalapaşa, Süloğlu ve merkez hattını da bir lokasyon olarak planladık. İlaçlama faaliyetlerimizi özellikle sulak alanlar, çeltik alanları, yaz aylarında yerleşimin yoğun olduğu sahil bandında hızlı bir şekilde belli bir süre daha devam ettirmeyi planlıyoruz" dedi.