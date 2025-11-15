Edirne'de Sis, Selimiye Camii'ni Kapladı
Edirne'de sabah saatlerinde oluşan sis bulutları, Selimiye Camii'ni kaplayarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yüksek kesimlerde etkili olan sis, camiyi tamamen gizledi.
Edirne'de üzerinden geçen sis bulutunun Selimiye Camii'ni kaplaması güzel görüntü oluşturdu.
Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde sis bulutu geçişleri oldu.
Görüş mesafesini etkilemeyen, yüksek kesimlerde etkili olan sis, Türk-İslam eserlerinin gözdesi Selimiye Camisi'ni kapladı.
Selimiye, sisle kartpostallık görüntüler sergiledi. Yüksek kesimlerden gözlendiğinde cami siste tamamen kayboldu.
Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel