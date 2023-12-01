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Edirne'de sis kazaları da beraberinde getirdi

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Edirne'de sis kazaları da beraberinde getirdi Edirne kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkilerken, tarihi mekanlar da gözden kayboldu.

Edirne'de sis kazaları da beraberinde getirdi

EDİRNE - Edirne kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkilerken, tarihi mekanlar da gözden kayboldu. Görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüren sis, beraberinde kazaları da getirdi.

Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii ve Eski Camii adeta gözle görünmez oldu. Vatandaşlar hava sıcaklığının düşmesi ile güzel görüntülerin ortaya çıktığını bu güzelliğinde ayrı bir hava oluşturduğunu belirttiler.

Kazalar kaçınmaz oldu

Sisli hava ile sabah öğrencileri okula götürmek isteyen okul servisi ile binek araç yerlerin ıslak olmasından dolayı kaza yaptı. 22 S 0207 plakalı okul servisi ile 34 UBF 12 plakalı araç kaza yaptı. Yaklaşık yarım saat kapalı kalan yolu Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri müdahalesiyle yol trafiğe tekrardan açıldı.

Şehir merkezinde de olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri önlem aldılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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