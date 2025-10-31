Edirne'de Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi
Edirne'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü. Selimiye Camisi gibi tarihi eserler görünmez hale gelirken, emniyet ekipleri sürücüleri konusunda uyarılarda bulundu. Meteoroloji ise sisin öğle saatlerine kadar süreceğini açıkladı.
Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına kadar düştü.
Selimiye Camisi başta olmak üzere birçok anıt eser, sis altında gözden kayboldu.
Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda tedbir alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine kadar etkili olacağını bildirdi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel