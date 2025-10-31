Edirne'de Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına kadar düştü.

Selimiye Camisi başta olmak üzere birçok anıt eser, sis altında gözden kayboldu.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda tedbir alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine kadar etkili olacağını bildirdi.