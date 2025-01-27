Edirne'de Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi
Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Trafik yoğunluğu nedeniyle polis ekipleri sürücüleri uyardı ve Selimiye Camisi gibi anıt eserler görünmez hale geldi. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu şehirde, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle görünmez hale geldi.
Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel