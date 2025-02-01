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Edirne'de Sis, Görüş Mesafesini 50 Metreye Düşürdü

Edirne'de Sis, Görüş Mesafesini 50 Metreye Düşürdü
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Edirne'de sabah saatlerinde etkisini artıran sis, kentteki görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü. Polis, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Selimiye Camisi ve tarihi köprüler sis nedeniyle gözden kayboldu.

Edirne'de sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sis nedeniyle Selimiye Camisi, Tunca ve Meriç köprüleri başta olmak üzere kentteki tarihi yapılar gözden kayboldu.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sisin aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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