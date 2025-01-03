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Edirne'de Sis Etkisini Sürdürüyor

Edirne'de Sis Etkisini Sürdürüyor
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Edirne'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Selimiye Camisi gibi anıt eserler sis nedeniyle gözden kayboldu.

Edirne'de sis dünden beri etkili olmaya devam ediyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Polis ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki anıt eserler, sisin etkisiyle gözden kayboldu.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sisin etkisini öğleden sonra bir nebze kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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