Edirne'de Sis Etkili Oluyor
Edirne'de sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü. Polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Selimiye Camisi gibi tarihi yapılar sis nedeniyle kayboldu.
Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.
Sis nedeniyle Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki tarihi yapılar gözden kayboldu.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sisin aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel