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Edirne'de Sis Etkili Oldu: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

Edirne'de Sis Etkili Oldu: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü
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Edirne'de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Trafikte önlem alan polis sürücüleri uyardı, tarihi yapılar görünmez hale geldi.

Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok tarihi yapı, sisin etkisiyle görünmez hale geldi.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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