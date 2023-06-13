Edirne'de sınırda yakalanan 2 Yunanistan vatandaşı için savcı mütalaasını açıkladı

Edirne'de sınırda yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Sanıkların bilerek yasak bölgeye girdiğini belirten savcı, cezalandırılmalarını istedi. Duruşma karar duruşması için ertelendi.

Edirne'de sınırda yakalanan biri polis 2 Yunanistan vatandaşının yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Edirne 5'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Dedeağaç Polis Müdürlüğünde çalışan trafik polisi E.V. ile arkadaşı A.T. katılmadı.

Önceki duruşmada sanıkların ifadeleri için yurt dışına yazılan müzakerelerin gelmesinin ardından duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların bilerek yasak bölgeye girdiğini, bu nedenle "askeri yasak bölgeye girme suçundan" 2 ila 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Sanıkların avukatı Mehmet Efe Tuna ise suçun yasal unsurlarının oluşmadığını, suçun oluşabilmesi için yasak bölgeye hile veya gizlice girilmesi gerektiğini belirterek müvekkillerinin beraatini istedi.

Duruşma, karar duruşması için ertelendi.

Olay

6 Aralık 2021 Pazartesi günü Yunanistan vatandaşları polis E.V. ile A.T. güvenlik güçleri tarafından sınır köylerinden Doyran ve Elçili arasındaki 1. derece askeri yasak bölgede bir otomobilde yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirilmişti.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası "askeri yasak bölge ihlali" suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla salıverilmişti.

Şüpheliler ifadelerinde navigasyonun yönlendirmesi sonucu bölgeye yanlışlıkla gittiklerini belirtmişti.

Yunanistan polisi E.V. ile yanındaki A.T'nin avukatları tarafından verilen yurt dışı çıkış yasağına ilişkin itiraz dilekçesi, 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirilmiş, değerlendirme sonunda, soruşturma dosyasının geldiği aşama, Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaası ve şüphelilerin Yunanistan'da ikamet ettikleri de dikkate alınarak E.V. ve A.T. hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının ayrı ayrı 25 bin lira güvence bedeli yatırmak kaydıyla kaldırılmasına karar verilmişti.

Haklarındaki yurt dışı çıkış yasağı kararı teminatla kaldırılan E.V. ile A.T. mahkeme kararı gereği 50 bin liralık teminatın maliye veznesine yatırılması sonrası 10 Aralık'ta Pazarkule Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçmişti.