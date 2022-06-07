Sınır Ötesi İş Birliği programları tanıtıldı - Haberler

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca Sınır Ötesi İşbirliği programlarının yeni dönem tanıtım toplantılarının ilki Edirne'de yapıldı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, AB'ye aday ülke olan Türkiye'nin AB'nin mali yardımlarını 2000'li yılların başından beri kullandığını söyledi.

Program kapsamında çok sayıda projenin uygulandığını ve yeni dönemde de uygulanmaya devam edeceğini belirten Özcan, "Katılım Öncesi Mali Yardım adını verdiğimiz bu destekler kapsamında bugüne kadar Türkiye, yaklaşık 9.2 milyar avroluk bir kaynaktan yararlandı. Bu kaynaklarla tarımdan ulaştırmaya, çevreden enerjiye, sivil toplumdan adalete, göçten, sınır güvenliğinden bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda birçok proje hayata geçirildi." dedi.

Özcan, Sınır Ötesi İş Birliği programlarının ilk deneyimlendiği ve uygulandığı illerin Edirne ve Kırklareli olduğunu belirtti.

Süreç içinde çok sayıda projenin hayata geçirildiğini anlatan Özcan, şunları kaydetti:

"Edirne ve Kırklareli illerimiz Bulgaristan'dan Yambol, Hasköy ve Burgaz ile birçok çalışma yaptı. Bizler açısından bakıldığı zaman en önemli kazanım aslında sınırlar arasında oluşturulan diyalogdu. Avrupa Birliği'nin ortaya koymaya çalıştığı hedef de aslında buydu. Sınırları kaldırmak ve sınırlar arasında kalıcı, sürdürülebilir bir diyalog oluşturmak. Görüyoruz ki aslında bu iki kent Bulgaristan'da üç kent ile sürdürülebilir iş birliği ve diyalogu oluşturmuş durumda. Bugün Edirne'ye baktığımızda sınır ötesi iş birliği programlarında yaklaşık 140 proje ve 30 milyon avroluk bir kaynaktan faydalandığını görüyoruz. Kırklareli'nde ise 150'ye yakın projeyle 30 milyon avronun üzerinde bir kaynağın uygulandığını görüyoruz."

"Türkiye yeni programa hazırlanıyor"

Özcan, Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı'nın yanında, Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı'ndan da faydalanıldığını, 2021-2027 dönemi için yeni bir programa daha katılmaya hazırlanıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı'nın parçası olacağını aktaran Özcan, "Bu program Türkiye'yi, İspanya'dan Lübnan'a kadar Fas'tan Türkiye'ye kadar tüm Akdeniz ülkeleriyle iş birliği yapma imkanı sağlayacak. Edirne ve Kırklareli bu programın bir parçası olacak. Edirne ve Kırklareli açısından değerlendirdiğimizde bizler açısından üç kıymetli sınır ötesi iş birliği programlarına katılan Türkiye'deki iki ayrıcalıklı ilimiz olacak." diye konuştu.

Özcan, yeni dönemde Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı'nın bütçesinin yaklaşık 35 milyon avro, Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı'nın 72 milyon avro, Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı'nın da 244 milyon avro olacağını ifade etti.

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler ise Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı'nın yeni döneminin her iki ülkeye yeni iş birlikleri getirmesini diledi.

Geride kalan proje döneminde güzel çalışmalar yapıldığını aktaran Güler, sınır ötesi iller arasında iş birliğini geliştirmeyi ve artırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Kırklareli Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Saygın ise iş birliği projelerinin dostluk ilişkilerini geliştirdiğini belirtti.

Toplantıya, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcileri, kurum müdürleri, Edirne ve Kırklareli'nden sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Program kapsamında 8-9 Haziran'da proje sunmak isteyen potansiyel yararlanıcılara yönelik proje hazırlama eğitimi verilecek.