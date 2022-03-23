Edirne'de sınır güvenliğinin sağlanmasında görev yapan personele ödül

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde sınır güvenliğinin sağlanmasında görev yapan jandarma personeline "Başarı Belgesi" verildi.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklama göre, Kaymakam Şükrü Alperen Göktaş, kaymakamlıkta düzenlenen törende İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personele belgelerini taltif etti.

Göktaş, sınır güvenliğinin sağlanması, kaçakçılığın, suç işlenmesinin önlenmesi ve kamu güvenliğinin tesis edilmesinde mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan askeri personeli tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.