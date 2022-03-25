Sınıf öğretmeni darb edildiği iddiasıyla bir veliden şikayetçi oldu - Haberler

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Sınıf öğretmeni darb edildiği iddiasıyla bir veliden şikayetçi oldu

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Edirne'de bir ilköğretim okulunda sınıf öğretmeni, okulda kendisini darbettiğini ileri sürdüğü veliden şikayetçi oldu.

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir ilköğretim okulunda sınıf öğretmeni, okulda kendisini darbettiğini ileri sürdüğü veliden şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Edirne 50. Yıl İlkokulu'nda bir veli, çocuğunun sınıf öğretmeni ile konuşmak için okula geldi.

Öğretmen ile okulun içerisinde bir süre konuşan veli henüz belirlenemeyen bir nedenle öğretmeni darbetti.

Öğretmen okula çağrılan ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aldığı darp raporu sonrası hastaneden ayrılan öğretmen Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek veliden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine veli de ifade vermek için polis merkezine geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sınıf öğretmeni darb edildiği iddiasıyla bir veliden şikayetçi oldu

Sınıf öğretmeni darb edildiği iddiasıyla bir veliden şikayetçi oldu

Sınıf öğretmeni darb edildiği iddiasıyla bir veliden şikayetçi oldu

Sınıf öğretmeni darb edildiği iddiasıyla bir veliden şikayetçi oldu

Sınıf öğretmeni darb edildiği iddiasıyla bir veliden şikayetçi oldu

AA / Cihan Demirci - Güncel

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