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Edirne'de Silahlı Saldırı: 6 Zanlıya Ev Hapsi

Edirne'de Silahlı Saldırı: 6 Zanlıya Ev Hapsi
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Edirne'de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı hakkında 'ev hapsi' kararı verildi. Saldırıda yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Edirne'de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 6'sı hakkında "ev hapsi" kararı verildi.

Olayla ilgili gözaltında bulunan 12 şüpheliden 5'i emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen zanlılardan T.D, E.D, T.D, A.D, E.D. ve M.D. hakkında "ev hapsi" ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi, bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren A.D. ise dün tutuklanmıştı.

Olay

Cumhuriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde şüpheli A.D, önceki gün içerisinde Yücel Kara ve T.G'nin bulunduğu kağıt toplama kamyonuna silahla ateş etmiş, kamyonda bulunan Yücel Kara ile T.G. yaralanmıştı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kara, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamış, şüpheli A.D. yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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