Edirne'de silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler

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Edirne'de silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Edirne'de çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Edirne'de çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, G.D'yi silahla yaralayan U.K, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma neticesinde yakalandı.

Gözaltına alınan U.K. adliyedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Edirne Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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