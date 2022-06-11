Edirne'de silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler

Edirne'de silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.
Edirne'de çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, G.D'yi silahla yaralayan U.K, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma neticesinde yakalandı.
Gözaltına alınan U.K. adliyedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Gökhan Zobar - Güncel