Edirne'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Edirne'de çıkan kavgada silahla ayağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.C.E. ile sanayi sitesinde oto elektrikçide çalışan Ö.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.C.E, tabancayla Ö.E'ye 7 el ateş etti.

Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Ö.E, sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüpheli S.C.E, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.