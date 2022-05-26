Edirne'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Haberler

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Edirne'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edirne'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup Talatpaşa Caddesi'nde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.S. ve Y.S. silahla, A.G. ve M.G. beyzbol sopasıyla aldıkları darbe nedeniyle yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler H.D. ve İ.Ç.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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