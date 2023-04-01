Edirne'de silahlı kavgada 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı

Edirne'de çıkan silahlı kavgada iki kişiyi yaraladığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaralama olayının ardından kaçan zanlının yakalanması için Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi.

Açıklamada, çalışma sonucu zanlı M.A. ile şüphelinin gizlenmesine yardımcı olduğu belirlenen C.H'nin Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yakalandığı ifade edildi.

Silahlı kavgada yaralananların hayati tehlikelerinin olmadığı, tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

-Olay

1. Murat Mahallesi 28. Sokak'taki bir kafeden çıkan H.Ç. ve A.K'nin arkasından gelen M.A, tabancayla ateş etmiş, yaralanan H.Ç. ve A.K. olay yerine gelen ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Silahlı kavgada olay yerindeki iki araç ise isabet eden kurşunlar nedeniyle zarar görmüştü.