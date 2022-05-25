Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler

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Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA - İlker Gürel - Güncel
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Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi'ndeki iş yerinde hurdacılık yapan bir grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada K.Ç. silahla, O.Ç. de demir boruyla C.Ö'yü yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler K.Ç. ve O.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, O.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Edirne, Keşan, Güncel, Haberler

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