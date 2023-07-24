Edirne'de silahlı kavga sonucu 2 kişi yaralandı

Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi Saraçlar Caddesi'ndeki bir kafede meydana gelen silahlı kavgada E.B. ve G.T. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.