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Edirne'de silahlı kavga sonucu 2 kişi yaralandı

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Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi Saraçlar Caddesi'ndeki bir kafede meydana gelen silahlı kavgada E.B. ve G.T. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Edirne'de silahlı kavga sonucu 2 kişi yaralandı.

Talatpaşa Mahallesi Saraçlar Caddesi'ndeki bir kafede oturan E.B, husumetlisi V.Ç. ve U.Ç'nin saldırısına uğradı.

Olayda E.B. ve kafede bulunan G.T. silahla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel

Saraçlar Caddesi Edirne kavga Güncel Haberler

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