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Edirne'de silahlı kavga: 2 yaralı

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Edirne'de Göl Çıkmazı Sokak'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu N.Z. darp edilirken, E.V. ise silahla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edirne'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Göl Çıkmazı Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.Z. darp sonucu, E.V. ise silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgada kullanılan silahı olay yeri yakınında ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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