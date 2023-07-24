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Edirne'de silahlı kavga: 2 yaralı

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Edirne'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan 5 kişinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Edirne'de silahlı kavga: 2 yaralı

EDİRNE - Edirne'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sabuni Mahallesi Saraçlar Caddesi'nde saat 19.00 sıralarında bir kafede oturan iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Silahtan çıkan mermilerden biri sekerek kafede bulunan bir kadının diz kapağına isabet ederken, 1 kişi de ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kadının ayakta tedavisi yapıldı. Olay yerinden kaçan 5 kişinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mesut Çınar - Güncel

Saraçlar Caddesi Edirne kavga Güncel Haberler

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